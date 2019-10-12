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دوري أبطال أوروبا
سباحة

اعتزال السباح كونور دواير

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قال البطل الأولمبي الأميركي كونور دواير إنه قرر اعتزال السباحة بعد إيقافه لمدة 20 شهراً بسبب المنشطات مما يحرمه من التنافس في أولمبياد طوكيو العام المقبل.

REUTERS

وأعلنت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات أمس الجمعة في بيان أن محكمة التحكيم الأميركية صدقت على العقوبة ضد دواير بعد اكتشاف مادة محظورة في عينات تخصه عند الكشف عن المنشطات خارج المنافسات خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر الماضيين. 

وأوضح دواير (30 عاماً) أنه كان يحصل على علاج بناء على توصية من طبيب ولم يدرك أنه يحتوي على هرمون التستوستيرون. 

وقال السباح الأميركي في بيان "أكد الطبيب لي أن اللجنة الأولمبية الأميركية أقرت هذا العلاج قبل أن أوافق على تناوله وبدون هذا التأكيد لما قبلت هذا العلاج الضروري". 

وأضاف "بغض النظر عن الحكم قررت الاعتزال للتفرغ لاحتراف أمور أخرى. كان شرف لي تمثيل بلادي مع زملائي وبدعم المدربين وعائلتي وأصدقائي". 

بدأت العقوبة من يوم 21 كانون الأول/ديسمبر العام الماضي.
       
 

كونور دواير
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