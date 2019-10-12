اعتزال السباح كونور دواير

وأعلنت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات أمس الجمعة في بيان أن محكمة التحكيم الأميركية صدقت على العقوبة ضد دواير بعد اكتشاف مادة محظورة في عينات تخصه عند الكشف عن المنشطات خارج المنافسات خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر الماضيين.

وأوضح دواير (30 عاماً) أنه كان يحصل على علاج بناء على توصية من طبيب ولم يدرك أنه يحتوي على هرمون التستوستيرون.

وقال السباح الأميركي في بيان "أكد الطبيب لي أن اللجنة الأولمبية الأميركية أقرت هذا العلاج قبل أن أوافق على تناوله وبدون هذا التأكيد لما قبلت هذا العلاج الضروري".

وأضاف "بغض النظر عن الحكم قررت الاعتزال للتفرغ لاحتراف أمور أخرى. كان شرف لي تمثيل بلادي مع زملائي وبدعم المدربين وعائلتي وأصدقائي".

بدأت العقوبة من يوم 21 كانون الأول/ديسمبر العام الماضي.



