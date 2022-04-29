أرمسترونغ يحقق رقمًا قياسيًا عالميًا في سباق 50 م ظهرًا

وحطّم أرمسترونغ (21 عامًا) الرقم القياسي السابق (23.80 ثانية) المسجل باسم الروسي كليمنت كوليسنيكوف الذي حققه في بطولة أوروبا في بودابست في 18 أيار/مايو 2021.

قال المتوج بذهبية أولمبياد طوكيو مع الفريق الأميركي في سباق أربع مرات 100م بعد الإنجاز "أنا لا أجد الكلمات صراحة. إنه أمر لطالما رغبت في تحقيقه وسعادتي لا توصف الآن".

كما حجز كايلب دريسل، المتوج بسبع ذهبيات أولمبية، مقعده في سباق ثالث في النهائيات العالمية التي تقام بين 18 حزيران/يونيو والثالث من تموز/يوليو في بودابست أيضًا، بفوزه بسباق 100م فراشة.

وحقق دريسل أفضل وقت هذا العام في التصفيات (50.01) قبل أن يفوز في النهائي (50.20).

وسبق لدريسل أن حجز بطاقتي 100م حرة و50م فراشة.

وتقدّم على مايكل أندرو (50.88) الذي تأهل بدوره إلى النهائيات.