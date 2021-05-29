ناصر العطية يتصدّر اليوم الأول من رالي الأردن من قبل beIN SPORTS May 29, 2021 12:06 0:39 دقيقة تصدّر السائق القطري ناصر العطية اليوم الأول لرالي الأردن الدولي في يوم كان مليئاً بالإثارة والحماس بين المتسابقين في منطقة البحر الميت. تقارير إخبارية رالي الأردن ناصر العطية -آخر الفيديوهات 2:47 دقيقة تشيلسي يبحث عن لقبه الثاني من بوابة مانشستر سيتي 2:04 دقيقة "سيتي" ينشد تحقيق لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا 6:13 دقيقة آخر أخبار نهائي الأبطال من أرض ملعب دراغاو 2:33 دقيقة اسم عربي آخر سيتوّج بلقب دوري الأبطال 2:19 دقيقة روبن دياش "صخرة" دفاع مانشستر سيتي 0:39 دقيقة ناصر العطية يتصدّر اليوم الأول من رالي الأردن 2:18 دقيقة كانتي...علامة فارقة في منظومة تشيلسي التكتيكية 1:25 دقيقة كرة السلة: أناضولو يصطدم ببرشلونة 2:04 دقيقة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي - التغطية الخاصة 0:23 دقيقة المنتخب البرتغالي يواصل استعداداته لـ"يورو 2020"