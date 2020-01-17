ناصر العطية يتحدث عن رالي داكار ويوجه وعداً للجماهير January 17, 2020 19:10 0:33 دقيقة أعرب القطري ناصر العطية عن سعادته بالمشاركة في أول نسخة بالخليج العربي واعدا الجماهير بأنه سيحقـق الفوز في النسخة المقبلة. مقابلات -آخر الفيديوهات 1:10 دقيقة المنتخب السعودي يحقق فوزاً سهلاً على أستراليا 0:33 دقيقة ناصر العطية يتحدث عن رالي داكار ويعد الجماهير 1:09 دقيقة أكرم عفيف: "أسعدنا جماهيرنا بعرض ممتع" 0:35 دقيقة مباريات الفرق الإيرانية في الأبطال على أرض محايدة 0:38 دقيقة مدرب ليغانيس متفاجئ من انتقال يوسف النصيري 1:09 دقيقة الاتحاد العراقي يوافق على تقديم استقالته 1:17 دقيقة "كيمو" يتحدث عن تحرّر السد من الضغوط 1:56 دقيقة بونجاح يكشف سر عودة السد وحكاية الهدف الثاني؟ 1:01 دقيقة كأس قطر - مراسم تتويج نادي السد بلقبه الثاني 0:26 دقيقة باير ليفركوزن يجدد عقد مدربه لغاية 2022