ناصر العطية في صدارة ترتيب رالي لبنان من قبل beIN SPORTS September 3, 2022 13:03 3:26 دقيقة تصدر السائقُ القطري ناصر العطية رالي لبنان الدولي، الجولةِ الأخيرة من بطولة الشرق الأوسط للراليات والذي انطلق بمرحلة استعراضية، بعدما سجل أسرعَ توقيتٍ متقدماً على منافسه روجيه فغالي حامل اللقب بفارق ثمانية أجزاء من الثانية. تقارير إخبارية ناصر العطية -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة بالدموع.. تصريح مؤثر للنجمة سيرينا ويليامس 5:35 دقيقة لا غالب ولا مغلوب في ديربي الميرسيسايد 3:26 دقيقة ناصر العطية في صدارة ترتيب رالي لبنان 2:52 دقيقة اختبار صعب لأستون فيلا أمام مانشستر سيتي 2:56 دقيقة قمّة مرتقبة بين ريال مدريد وريال بيتيس 2:33 دقيقة قدرات برشلونة على محك حقيقي في الأندلس 1:41 دقيقة ناغلسمان يمتدح أونيون برلين 1:04 دقيقة مدفيديف بسهولة إلى ثمن نهائي فلاشينغ ميدوز 3:08 دقيقة ديربي الميرسيسايد المشتعل بين إيفرتون وليفربول 7:57 دقيقة سيرينا وليامس تغادر فلاشينغ ميدوز