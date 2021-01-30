مشاركة قياسية في رالي قطر الدولي من قبل beIN SPORTS January 30, 2021 08:18 2:54 دقيقة انطلقت منافسات رالي قطر الدولي أولى جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات بمشاركة قياسية بالنظر لقيود التنقل حول العالم بسبب جائحة كورونا. تقارير إخبارية رياضات ميكانيكية بطولة الشرق الأوسط للراليات رالي قطر الدولي -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة إصابة غوريتسكا ومارتينيز بفيروس كورونا 0:30 دقيقة إصابة كاراسكو وإيرموسو بـ"كوفيد-19" 0:43 دقيقة تحديد نسبة الحضور الجماهيري في "بطولة أستراليا" 2:34 دقيقة بالميراس يواجه سانتوس من أجل لقب الـ"ليبرتادوريس" 0:47 دقيقة غوارديولا يمتدح أداء شيفيلد يونايتد 3:03 دقيقة "التدارك" شعار مانشستر يونايتد أمام أرسنال 0:37 دقيقة كونتي يُشيد بـ"إنزاغي" قبل مواجهة بينيفينتو 3:00 دقيقة ريال مدريد يبحث عن مواصلة مطاردة المتصدر "أتلتيكو" 0:32 دقيقة مانشستر سيتي يبحث عن تأمين صدارته للـ"بريمرليغ" 1:51 دقيقة ميلان يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات