محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات في تصريح حصري لـ beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS January 1, 2022 20:15 3:28 دقيقة أكد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، محمد بن سليم، أن احتضانَ رالي دكار أمرٌ مُهمٌ لمنطقة الشرق الأوسط برُمتها مُشيراً إلى أن أهمية هذا الحدثِ تتجلى في مشاركة أبرزِ الصانعين في مجال الراليات. مقابلات الاتحاد الدولي للسيارات رالي داكار محمد بن سليم -آخر الفيديوهات 0:13 دقيقة سان جيرمان يعلن إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا 0:46 دقيقة وست هام يحقق فوزاً مستحقاً على كريستال بالاس 0:52 دقيقة إسبانيا تحسم مبارياتِها الثلاث أمام تشيلي 1:49 دقيقة الخزري: المنتخب التونسي يسعى للتتويج 0:47 دقيقة هل يظفر نيوكاسل بخدمات مدافع أتلتيكو مدريد؟ 3:28 دقيقة محمد بن سليم في تصريح حصري لـ beIN SPORTS 0:33 دقيقة موناكو يعلن انفصاله عن مدربه كوفاتش 0:39 دقيقة بايرن ميونيخ يعلن عن إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا 0:41 دقيقة هدف متأخر من سانشيز يهدي توتنهام النقاط 0:48 دقيقة الشكوك تحيط بجاهزية منتخب الكاميرون