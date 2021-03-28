وقطع ماسيا مسافة السباق على حلبة لوسيل، في زمن قدره ثمان وثلاثون دقيقة وتسع وعشرون ثانية، وستمئة وعشرون جزءاَ من الثانية، متفوقا على مواطنه وزميله في فريق "ريد بول - كيه تي أم" بيدرو أكوستا الذي حل ثانيا، في حين آل المركز الثالث للجنوب إفريقي دارين بيندر.

