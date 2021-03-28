وقطع ماسيا مسافة السباق على حلبة لوسيل، في زمن قدره ثمان وثلاثون دقيقة وتسع وعشرون ثانية، وستمئة وعشرون جزءاَ من الثانية، متفوقا على مواطنه وزميله في فريق "ريد بول - كيه تي أم" بيدرو أكوستا الذي حل ثانيا، في حين آل المركز الثالث للجنوب إفريقي دارين بيندر.
ماسيا بطل فئة الموتو 3 في جائزة قطر الكبرى
وقطع ماسيا مسافة السباق على حلبة لوسيل، في زمن قدره ثمان وثلاثون دقيقة وتسع وعشرون ثانية، وستمئة وعشرون جزءاَ من الثانية، متفوقا على مواطنه وزميله في فريق "ريد بول - كيه تي أم" بيدرو أكوستا الذي حل ثانيا، في حين آل المركز الثالث للجنوب إفريقي دارين بيندر.
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