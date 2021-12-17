فيرشتابن يتسلم لقب بطولة العالم للفورمولا وان من قبل beIN SPORTS December 17, 2021 14:52 1:54 دقيقة استلم الهولندي ماكس فيرشتابن بشكلٍ رسمي كأسَ بطلِ بطولةِ العالم للفورمولا وان، في حفلِ توزيع ِالجوائز الذي غابَ عنه لويس هاملتون. تقارير إخبارية رياضات ميكانيكية ماكس فيرشتابن -آخر الفيديوهات 1:54 دقيقة فيرشتابن يتسلم لقب بطولة العالم للفورمولا وان 19:01 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للمنتخب التونسي 0:48 دقيقة محمد بن سليم رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات 16:33 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للمنتخب الجزائري 1:33 دقيقة نقاط قوة الملف القطري لاستضافة كأس آسيا 2027 19:23 دقيقة تشيتشي في لقاء خاص مع beIN SPORTS 0:41 دقيقة أنس جابر تتوج ببطولة أبوظبي الاستعراضية للتنس 1:42 دقيقة دورانت يقود نتس للفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 5:11 دقيقة ليفربول يجتاز عقبة نيوكاسل وصلاح يواصل الإبهار 3:48 دقيقة إيفرتون يفرض التعادل على تشيلسي