وتفوق فيرستابن على زميله في الفريق المكسيكي سيرخيو بيريس وسائقي مرسيدس البريطانيين جورج راسل ولويس هاميلتون.

وهو الفوز الخامس لفيرستابن هذا الموسم بعد السعودية وايطاليا وميامي واسبانيا فعزز موقعه في الصدارة برصيد 150 نقطة.

واستغل سائقا ريد بول انسحاب سائقي فيراري شارل لوكلير من موناكو والإسباني كارلوس ساينس.

وتراجع لوكلير إلى المركز الثالث برصيد 116 نقطة.

في المقابل، فرض ثنائي ريد بول سيطرته على مجريات السباق عقب انسحاب لوكلير دون أي تهديد من أقرب السائقين راسل.

وقطع فيرستابن مسافة السباق بزمن 1.34:05.941 ساعة بفارق 20.823 ثانية أمام بيريس و45.995 أمام راسل.

وابتعد فريق ريد بول أيضاً في صدارة لائحة الصانعين برصيد 279 نقطة بفارق 80 نقطة عن فيراري.