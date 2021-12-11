سجل فيرستابن 1.22:109 دقيقة، متقدماً بفارق 0.371 ثانية عن هاميلتون، فيما حقق سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس مفاجأة من العيار الثقيل بتسجيله ثالث أسرع توقيت ومتقدماً على سائق ريد بول الثاني المكسيكي سيرخيو بيريس.



وسينطلق السائقان الأحد مع استراتيجيتين مختلفتين، حيث من المرجح أن تكون انطلاقة فيرستابن أفضل بعدما عمد فريقه إلى تزويد سيارته بإطارات ناعمة، ستتآكل في وقت أسرع من الإطارات المتوسطة لسيارة هاميلتون.

ويتعادل الهولندي والبريطاني نقاطاً قبل الجولة الاخيرة برصيد 369.5 نقطة، بعد سباق تاريخي مثير في السعودية الأحد الماضي.

كما سيحسم لقب الصانعين الأحد أيضاً بين المتصدر فريق مرسيدس مع 587.50 نقطة ووصيفه ريد بول (559.50).









