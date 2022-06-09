فاوت يحتفظ بالقميص الأصفر June 9, 2022 21:10 0:41 دقيقة احتفظ الدراج البلجيكي فاوت فان آرت بالقميص الأصفر بعد فوزه بالمرحلة الخامسة في سباق كريتيريوم دو دوفينيه. تقارير إخبارية القميص الأصفر ووت فان آرت -آخر الفيديوهات 5:23 دقيقة المغرب يفتتح مشواره بفوز متأخر على جنوب إفريقيا 0:41 دقيقة فاوت يحتفظ بالقميص الأصفر 0:48 دقيقة تدابير جديدة في إنكلترا للتصدي لسوء سلوك الجماهير 0:45 دقيقة محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في 2022 2:59 دقيقة إثيوبيا تفاجئ مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 1:00 دقيقة بلاتر يدافع عن بلاتيني 0:34 دقيقة فوز أول للكاميرون ومالي تتجاوز جنوب السودان 0:33 دقيقة السعودية واليابان إلى ربع النهائي 0:25 دقيقة نبيل معلول مدرباً جديداً للترجي الرياضي 9:47 دقيقة نيمار في لقاء حصري مع beIN SPORTS