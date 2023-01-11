وبحسب النتائج الأولية، كان لوب الأسرع في مرحلة امتدت لخمسمائة وعشرة كيلومترات بين مدينتي حرَض وشَيبَه ليظفر بالمركز الأول للمرحلة الثالثة توالياً متقدماً على صاحب المركز الثاني السويدي ماتياس إكستروم، فيما حل البرازيلي لوكاس مورايش ثالثاً، بينما حافظ ناصر العطية على صدارته للترتيب العام قبل أربع مراحل من الوصولِ النهائي إلى مدينة الدمام في الخامس عشر من الشهر الحالي.

