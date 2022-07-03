وتصدّر ساينس السباق أمام المكسيكي سائق ريد بول سيرجيو بيريس، فيما حلّ البريطاني بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون ثالثاً مع مرسيدس. وأنهى بطل العالم الحالي الهولندي ماكس فيرستاين السباق في المركز السابع.

