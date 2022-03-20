سائق فيراري لوكلير يفوز بجائزة البحرين من قبل beIN SPORTS March 20, 2022 20:32 0:31 دقيقة توج سائق فيراري شارل لوكلير بجائزة البحرين الكبرى الأولى جولات الموسم من بطولة العالم للفورمولا وان. تقارير إخبارية رياضات ميكانيكية شارل لوكلير -آخر الفيديوهات 3:55 دقيقة مرسيليا يكسب نقاطاً غالية من نيس 1:51 دقيقة بوسكيتس: كان بإمكاننا إضافة المزيد من الأهداف 1:02 دقيقة برشلونة يكسب الكلاسيكو بعرض مبهر على أرض مدريد 3:29 دقيقة ليفربول يكمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي 0:35 دقيقة خسارة الصفاقسي تؤهل الأهلي والأخير يقتنص الصدارة 1:08 دقيقة إشبيلية يتعثر بالتعادل أمام ريال سوسييداد 0:31 دقيقة سائق فيراري لوكلير يفوز بجائزة البحرين 0:56 دقيقة الاتحاد الليبي يحقق فوزاً صعباً على ليبوباردس 0:40 دقيقة نهضة بركان ينتزع مركز الوصافة 0:46 دقيقة توتنهام يمر بسلاسة من جاره وست هام