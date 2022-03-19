سائق فريق فيراري شارل لوكلير أول المنطلقين في سباق جائزة البحرين الكبرى من قبل beIN SPORTS March 19, 2022 21:09 0:50 دقيقة سيكون سائقُ فريق فيراري شارل لوكلير من إمارة موناكو أول المنطلقين في سباق جائزة البحرين الكبرى الجولة الأولى من بطولة العالم في الفورمولا وان. تقارير إخبارية رياضات ميكانيكية -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة السيلية يضمن تواجده في دوري نجوم قطر 0:43 دقيقة أنشيلوتي يتحدث عن تعويض بنزيمة ويمتدح برشلونة 0:50 دقيقة لوكلير أول المنطلقين في سباق جائزة البحرين الكبرى 6:34 دقيقة تعرف على آخر أخبار الكلاسيكو 2:59 دقيقة لوكاكو وزياش يقودان تشيلسي إلى نصف النهائي 1:15 دقيقة فوزٌ غالٍ لفالنسيا وغرناطة يخرج من عنق الزجاجة 3:53 دقيقة الترجي التونسي يبلغ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 0:52 دقيقة تشافي: "سانتياغو برنابيو صعب دائماً لكننا جاهزون" 0:44 دقيقة بلماضي يعلن قائمة الجزائر ومفاجأة في التشكيلة 2:56 دقيقة تعادل سلبي بين بيترو أتلتيكو والزمالك