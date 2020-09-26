وجاء في بيان صادر عن الفريق "يسر شركة ياماها موتور المحدودة الإعلان عن تجديد عقدها لمدة عام مع أسطورة سباقات الجوائز الكبرى فالنتينو روسي".

وتابع "سيشارك بطل العالم تسع مرات (في جميع الفئات) في بطولة العالم للموتو جي بي في 2021 كسائق لبيتروناس ياماها سيبانغ رايسينغ تيم وسيحظى بدعم كامل من فريق ياماها المصنع".

وقال الايطالي في بيان "أنا سعيد جداً للاستمرار في المنافسة في 2021 وللقيام بذلك مع بيتروناس ياماها سيبانغ رايسينغ تيم".

وتابع "في القسم الأول من العام قمتُ بخياري وتحدثت مع ياماها، الذي اتفق معي. قالوا لي إنه حتى ولو لم يكن هناك مكان لي في الفريق المصنع، فإن دراجة المصنع ودعم المصنع مضمونان."





