وتفوق زالا في المرحلة الأولى بين مدينة جدة والوجه، على الفرنسي المخضرم ستيفان بيترهانسل (ميني) بفارق دقيقتين و14 ثانية، والإسباني كارلوس ساينز (ميني) بفارق دقيقتين و50 ثانية.

وخلف هيمنة "ميني" على المراكز الثلاثة الأولى، حلت سيارة "تويوتا" للقطري العطية الباحث عن لقبه الرابع في دكار، بفارق خمس دقائق و33 ثانية عن المتصدر. وتصدر العطية جزاء كبيراً من المرحلة الممتدة لمسافة 752 كلم، قبل أن يتراجع بسبب مشاكل ميكانيكية.

وحل بطل العالم السابق للفورمولا واحد، الإسباني فرناندو ألونسو، في المركز الحادي عشر في مشاركته الأولى في الرالي، وحيث يبحث عن تحقيق انجاز تاريخي بأن يصبح أول بطل عالم سابق للفئة الأولى، يفوز بهذا الرالي الصحراوي.

بداية واعدة لبطل الدراجات النارية

وبدأ حامل لقب فئة الدرجات النارية، الأسترالي توبي برايس، الرالي بأفضل طريقة، إذ أنهى دراج "كاي تي ام" المرحلة الأولى في الصدارة.

وأنهى برايس (32 عاماً) الباحث عن لقبه الثالث في فئة الدراجات النارية في الرالي الصحراوي الأشهر الذي نظم من 1979 حتى 2007 بين أوروبا والسنغال قبل الانتقال في 2009 إلى أميركا الجنوبية بسبب تهديدات أمنية، المرحلة الأولى التي امتدت على مسافة 752 كلم، متقدما بفارق دقيقتين وخمس ثوانٍ على الأميركي ريكي برابك (هوندا)، ودقيقتين و40 ثانية على النمسوي ماتياس فالكنر (كاي تي أم).