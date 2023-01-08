المرحلة امتدت لمسافة إجمالية بلغت 476 كيلومتراً منها 346 كيلومتراً خاصة بالسرعة وانتهت بتسجيل ساينث أسرع زمن ليحل في المركز الأول لكنه تعرض لعقوبة بإضافة خمس دقائق إلى زمنه ليصبح ثالثاً ويحقق بالتالي الفرنسي سيباستيان لوب المركز الأول أمام القطري ناصر العطية الذي بات ثانياً بعد عقوبة ساينث، العطية واصل بذلك إحكام قبضته على صدارة الترتيب العام مقترباً بخطى ثابتة نحو الاحتفاظ بلقبه.

