رالي داكار: دو فيلييرز يفوز بالمرحلة الخامسة والعطية رابعاً من قبل beIN SPORTS January 7, 2021 15:03 0:42 دقيقة فاز الجنوب إفريقي جينيل دو فيلييرز بالمرحلة الخامسة من رالي داكار المقام في المملكة العربية السعودية فيما احتل القطري ناصر العطية المركز الرابع. تقارير إخبارية رالي داكار ناصر العطية -آخر الفيديوهات 1:11 دقيقة بوتشيتينو يتحدث عن التعادل أمام سانت إتيان 0:37 دقيقة لانوس يحسم ذهاب نصف نهائي سود أمريكانا 2:43 دقيقة حصيلة المواجهة الأرجنتينية – البرازيلية 1:44 دقيقة بوكا جونيورز يفشل في تحقيق الفوز على سانتوس 2:20 دقيقة سيكسرز يواصل تقديم عروضه القوية 3:53 دقيقة بوتشيتينو يستهل مشواره مع سان جيرمان بتعادل 4:58 دقيقة برشلونة يرتقي للمركز الثالث بفوزه الثمين على بلباو 3:00 دقيقة مانشستر سيتي يصعد إلى نهائي كأس الرابطة الإنكليزية 4:59 دقيقة يوفنتوس يؤكد صحوته ويحسم القمة أمام ميلان 0:17 دقيقة تشالهانوغلو لاعب الشهر في الدوري الإيطالي