المرحلة التي ربطت الشَيبة بالهفوف على مسافة خمسمائة وواحد وعشرين كيلومترا كان فيها السائق الفرنسي الأسرع محققا انتصاره السادس تواليا متقدما بفارق أكثر من خمس دقائق على القطري ناصر العطية الذي أصبح على بعد خطوة واحدة من الاحتفاظ بلقبه حيث يتصدر الترتيب العام بفارق يزيد عن ساعة وعشرين دقيقة عن لوب قبل الجولة الختامية للرالي التي تربط غدا الأحد بين الهفوف والدمام.