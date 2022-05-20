رالي الأردن: العطية في الصدارة من قبل beIN SPORTS May 20, 2022 21:32 0:36 دقيقة بات الطريق ممهداً أمام القطري ناصر العطية للفوز برالي الأردن وحسم الصراع على لقب بطل الشرق الأوسط وذلك بعدما أنهى اليوم التنافسي الأول في الصدارة. تقارير إخبارية رالي الأردن ناصر العطية -آخر الفيديوهات 2:47 دقيقة التعادل يحسم مواجهة ريال مدريد وريال بيتيس 3:20 دقيقة العهد يحتفل بلقب الدوري اللبناني 1:05 دقيقة صلاح: "تركيزنا منصبّ على مواجهة وولفرهامبتون" 1:21 دقيقة التونسي حمزة رفيعة في حديث خاص لـ beIN SPORTS 0:36 دقيقة رالي الأردن: العطية في الصدارة 0:37 دقيقة تعليق توزيع نقاط التصنيف في بطولة ويمبلدون للتنس 1:09 دقيقة زفيريف يتحدّث عن بطولة رولان غاروس 0:34 دقيقة كاسبـر رود إلى نهائي بطولة جنيف 0:27 دقيقة مولكان يبلغ نهائي بطولة ليون المفتوحة 0:34 دقيقة الفرنسي غاسيه مدرباً لمنتخب كوت ديفوار