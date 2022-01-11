دي فيلييرز يحرز المرحلة التاسعة من رالي داكار والعطية يواصل صدارة الترتيب العام من قبل beIN SPORTS January 11, 2022 12:22 0:46 دقيقة أحرز الجنوب إفريقي جينيل ديفيليير المركز الأول في المرحلة الـ9 من منافسات رالي داكار الصحراوي أمام زميله في الفريق هينك لاتيغان الذي حلّ ثانياً. في المقابل، احتلّ القطري ناصر العطية المركز الـ3 في المرحلة ذاتها محافظاً على صدارة الترتيب العام. تقارير إخبارية رياضات ميكانيكية رالي داكار ناصر العطية جينييل دي فيلييرز -آخر الفيديوهات 1:05 دقيقة بلماضي يعتذر لتعثر الجزائر ضد سيراليون 3:37 دقيقة التعادل يحسم مواجهة الجزائر وسيراليون 3:26 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 1:50 دقيقة هورنتس يكرر تفوقه على باكس 1:23 دقيقة دجوكوفيتش يستهل تحضيراته لبطولة أستراليا المفتوحة 2:41 دقيقة مدرب السودان يؤكد جاهزية فريقه 0:49 دقيقة حالات كورونا إلى انخفاض بين أندية البريميرليغ 0:40 دقيقة بعثة ريال مدريد تحط الرحال في الرياض 0:53 دقيقة وفاة اللاعب التركي تشاليك إثر حادث مروري 0:46 دقيقة دي فيلييرز يحرز المرحلة التاسعة من رالي داكار