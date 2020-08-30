ديكسون يعزز صدارته في سباقات إندي كار من قبل beIN SPORTS August 30, 2020 11:17 0:36 دقيقة عزز النيوزيلندي سكوت ديكسون صدراته للترتيب العام في سلسلة سباقات إندي كار بفوزه في السباق الأول من أصل جولتين تحتضنهما حلبة "World Wide Technology". تقارير إخبارية رياضات ميكانيكية إندي كار -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة ديكسون يعزز صدارته في سباقات إندي كار 0:28 دقيقة سيطرة بريطانية على سباق جائزة أراغون 0:39 دقيقة لجنة مؤقتة لإدارة الهلال السوداني 0:33 دقيقة فوز كبير لآيندهوفن على هيرتا برلين 0:19 دقيقة بيرغوين يقود توتنهام للفوز على بيرمينغهام 2:14 دقيقة باكس وليكرز بثبات في الـ"بلاي أوف" 0:27 دقيقة أرتيتا فخور بأداء لاعبيه 0:30 دقيقة ماذا قال كلوب بعد خسارة درع الاتحاد الإنكليزي ؟ 0:58 دقيقة العربي يبلغ النهائي وكازورلا يسجل للسد 0:34 دقيقة ميسي أخبر برشلونة أنه لن يحضر لفحوصات فيروس كورونا