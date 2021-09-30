تستضيف قطر للمرة الأولى في تاريخها جولة في بطولة العالم للفورمولا 1 على حلبة لوسيل الدولية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وفق ما أعلن المنظمون في مؤتمر صحافي عقد الخميس في العاصمة الدوحة.

وبعد أسابيع من الترقب، وضع الاتحاد الدولي للسيارات حدًا للتكهنات بشأن محتضن الجولة الـ20 من أصل 22، وملأ الفراغ الذي خلفته أستراليا بعد اعتذارها عن عدم الاستضافة للعام الثاني توالياً بسبب القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كوفيد -19.



وتنضم جائزة قطر الكبرى لروزنامة بطولة العالم للفورمولا 1 بداية من عام 2023 ولمدة 10 أعوام.

