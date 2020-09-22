

ووصف جوردان أحد أبرز لاعبي كرة السلة عبر التاريخ أن فرصة تأسيس فريق ناسكار بالفكرة المثيرة، ويأمل جوردان من هذه الخطوة زيادة وجود أصحاب البشرة السمراء في هذه الرياضة التي يسيطر عليها البيض.

حيث يسعى لتعزيز مشاركة الأقليات، عبر التعاقد مع بوبا والاس السائق الأسمر الوحيد في عالم سباقات ناسكار.

وأوضح مايكل جوردان أن الوقت الحالي يعتبر مثالياً لمثل هذه الخطوة خاصة في ظلّ تزايد أصوات المطالبين بالعدالة الاجتماعية، مشيراً أنّ امتلاك فريق ناسكار سيكون فرصة لتثقيف الجماهير وفتح المزيد من الفرص للسود في عالم سباقات السرعة.

