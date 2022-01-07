وجاء القطري ناصر العطية سائق فريق تويوتا في المركز العاشر لهذه المرحلة، ليحافظ على صدارة الترتيب العام، بفارق خمسين دقيقة وتسع عشرة ثانية عن السعودي يزيد الراجحي، الذي انتزع المركز الثاني مستفيدًا من تعرض الفرنسي سباستيان لوب لعقوبة ليتراجع إلى المركز الثالث.

