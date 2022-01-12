سائق فريق آودي سبورت قطع مسافة المرحلة في ساعتين واثنتين وخمسين دقيقة وثلاثاً وأربعين ثانية متقدماً على زميله في الفريق الإسباني كارلوس ساينث بفارق دقيقتين وست ثوان، فيما احتل متصدر الترتيب العام القطري ناصر العطية المركز السابع بعدما تعرض لعقوبة إضافة خمس دقائق إلى زمنه لمخالفته قواعد السلامة ليتقلص الفارق مع أقرب ملاحقيه الفرنسي سيباستيان لوب إلى اثنتين وثلاثين دقيقة وأربعين ثانية.

