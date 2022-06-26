وشهد السباق تعرض متصدر الترتيب العام وبطل العالم الفرنسي فابيو كوارتارارو لحادثين خرج على إثر الثاني من السباق ليحول دون تحقيق انتصاره الثالث على التوالي، وبالتالي تمكن بانيايا من الحفاظ على أفضليته بعد انطلاقه من المركز الأول ليحقق انتصاره الثالث هذا الموسم فيما جاء الإيطالي الآخر ماركو بيزيكي ثانيا وآل المركز الثالث للإسباني مافريك فينياليس.

وفاز الإسباني أوغوستو فرنانديث دراج فريق ريد بول بسباق فئة الموتو 2.

وقطع فرنانديث المسافة في تسع وثلاثين دقيقة وسبع دقائق ومئة وثلاثة وثلاثين جزءا من الثانية متفوقا على الياباني آي أوغورا دراج هوندا الذي حل ثانياً، فيما جاء البريطاني دجيك ديكسون في المركز الثالث. أما المركز الرابع فكان من نصيب متصدر الترتيب العام الإيطالي سيليس تينو فييتي، وبهذا الفوز رفع فرنانديث رصيده إلى مئة وست وأربعين نقطة متساويا بالنقاط مع المتصدر فييتي.

