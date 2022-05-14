بانيايا تصدر السباقَ بعد أن قطع المسافة في زمن قدره دقيقة واحدة وثلاثون ثانية وأربعُمئة وخمسون جزءاً بالألف من الثانية، متفوقاً على زميله في الفريق، الأسترالي (جاك ميلر) الذي حل ثانياً/ فيما كان المركز الثالث من نصيب الإسباني (أليكس إسبارغارو) دراج فريق (أبريليا) زلاه بطل العالم الفرنسي (فابيو كوارتارارو) سائق ياماها في المركز الرابع.

