الدراج الإيطالي صاحب الخمسة والعشرين عاماً والذي يحتل المركز الثاني في الترتيب العام سيكون أول المنطلقين في جائزة أراغون متقدماً على متصدر الترتيب العام الفرنسي فابيو كوارتارارو وسيكون إلى جانب بانيايا الأسترالي جاك ميلر.

