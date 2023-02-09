انطلاق رالي السويد وسط الثلوج من قبل beIN SPORTS February 9, 2023 16:33 1:44 دقيقة انطلق رالي السويد في نسخته السبعين بمدينة أوميا اليوم وسط الثلوج والجليد وذلك على بعد ستمائة كيلومتر شمال ستوكهولم، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة نهاية الأسبوع لأقل من عشر درجات. تقارير إخبارية رالي السويد -آخر الفيديوهات 1:13 دقيقة السد يتجاوز العربي ويبلغ نهائي كأس قطر 1:44 دقيقة انطلاق رالي السويد وسط الثلوج 0:18 دقيقة إشبيلية يعبر عن حزنه لوفاة مدربه السابق ألونسو 1:42 دقيقة أجواء مميزة في معسكر الهلال قبل مواجهة ريال مدريد 0:47 دقيقة رابطة الأندية الأوروبية ترد على منظمي السوبرليغ 0:59 دقيقة كارلوس يزور مقر تدريبات ريال مدريد في المغرب 0:49 دقيقة كورتوا لن يشارك في نهائي كأس العالم للأندية 0:29 دقيقة وفاة لاعب فريق كهرمان استقلال سبور ساروهان بولات 1:32 دقيقة الاتحاد البلجيكي يقدّم تيديسكو لوسائل الإعلام 1:27 دقيقة بورتو يواصل حملة الدفاع عن لقب كأس البرتغال بنجاح