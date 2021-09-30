المؤتمر الصحافي الخاص بجائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 من قبل beIN SPORTS September 30, 2021 12:36 7:15 دقيقة شاهد وقائع المؤتمر الصحافي الخاص باستضافة قطر للمرّة الأولى في تاريخها جولة في بطولة العالم للفورمولا 1 على حلبة لوسيل الدولية. مقابلات تقارير إخبارية جائزة قطر الكبرى -آخر الفيديوهات 7:15 دقيقة المؤتمر الصحافي الخاص بجائزة قطر الكبرى 1:23 دقيقة سولشار: لم أكن سعيداً بالأداء ولكننا فزنا 1:34 دقيقة الدون بكل تواضع: هذا هو عملي 1:05 دقيقة أليغري: "الصبر مفتاح الفوز" 1:16 دقيقة توماس توخيل: "لم نجد المساحات" 0:51 دقيقة كييزا: "قدّمنا مباراة رائعة" 3:48 دقيقة إشبيلية يُجبر فولفسبورغ على التعادل 2:59 دقيقة سالزبورغ يتخطّى ليل ويتصدّر المجموعة السابعة 1:38 دقيقة كيف قرأ كومان خسارة برشلونة الموجعة أمام بنفيكا 4:47 دقيقة بايرن ميونيخ يمطر شباك دينامو كييف بخماسية نظيفة