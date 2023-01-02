العطية حامل اللقب في النسخة الماضية حقق الفوز في المرحلة التي امتدت لمسافة خمسمئة وتسعة وثمانين كيلومتراً من مُخَيَم البحر إلى منطقة العُلا مُتفوقاً بفارق ضئيل على الهولندي إيريك فان لون الذي حل ثانياً فيما جاء الإسباني كارلوس ساينث ثالثاً لكنه بقي محتفظاً بصدارة الترتيب العام.

