وإذا أضفنا فوزه في المرحلة التمهيدية، يكون العطية قد حقق الفوز في 6 مراحل من أصل 12 هذه السنة، لكن معاناته من ثلاثة ثقوب الثلاثاء أفقدته أمل منافسة بيترهانسل على لقب فئة السيارات.

وقطع العطية (تويوتا) المرحلة الحادية عشرة بين العلا وينبع والبالغة مسافتها 464 كلم بزمن 4.34:24 ساعات، بفارق 1:56 دقيقة عن بيترهانسل (ميني).

وفي الترتيب العام، قلص العطية الفارق إلى 15:05 دقيقة مع بيترهانسل (55 عاماً) المتوج 13 مرة في فئتي الدراجات والسيارات (7 سيارات و6 دراجات)، فيما يبتعد ساينز بأكثر من ساعة في المركز الثالث.

قال العطية لوكالة فرانس برس "المشكلة معروفة وهي الثقوب في الاطارات، وليس بمقدورنا السيطرة عليها. سعيد بالأداء والتألق وفخور بأن أنافس سيارات باغي (الثنائية الدفع) التي تملك أفضلية".

وهذا الفوز الـ41 للعطية في مراحل دكار، فيما يملك الفنلندي الأسطوري آري فاتانن الرقم القياسي مع 50 فوزاً.

وعن المرحلة الأخيرة الجمعة، أضاف "هي مرحلة أخيرة وتحصيل حاصل. سيكون ستيفان بطيئا لتقدمه بنحو 15 دقيقة، لكن الرالي لا ينتهي إلا على خط الوصول".

وكشف العطية أنه سيترك فريقه تويوتا اذا لم يقم بتطوير سيارته في الموسم المقبل "سأبقى معهم اذا حصل تطوير والا سأرى حلولاً أخرى".

وعن مرحلة الخميس شرح حامل اللقب 3 مرات "لم تكن المرحلة حقاً سهلة. أنا سعيد للتواجد هنا في اليوم الحادي عشر دون مشكلات تقنية في السيارة. عانينا كثيراً من الثقوب، نحو 16 ثقباً هذه النسخة. أنا متأكد أن دقيقة ونصف لكل ثقب تغيّر الكثير".

وحل الإسباني كارلوس ساينز (ميني) حامل اللقب ثالثاً والسعودي يزيد الراجحي (تويوتا) رابعاً، فيما جاء الشيخ الإماراتي خالد القاسمي في المركز التاسع.

من جهته، قال بيترهانسل المكنى "سيّد دكار": "كانت مرحلة اليوم معقدة جداً كما تحدث المنظمون وتوقعناها خصوصاً لناحية الملاحة. تعرضنا لثقبين والثاني كان بين الكثبان الغريبة، حيث تواجد بعض الصخور بعد القمم فلم يكن من السهل توقعها".

تابع "يبقى يوم واحد وحان الوقت لنشبك أصابعنا ونأمل في اجتياز خط الوصول في المركز الأول".

وتقام المرحلة الثانية عشرة الأخيرة الجمعة بين ينبع وجدة على مسافة 225 كلم.



سندرلاند يفرض معركة أخيرة



وفي فئة الدراجات النارية، أحرز البريطاني سام سندرلاند حامل لقب 2017 مرحلة الخميس قبل الاخيرة، ليقلص الفارق إلى 4:12 دقائق مع المتصدر الأرجنتيني كيفن بينافيديس.

وبحلوله في المركز السادس الخميس، تراجع الأميركي ريكي برايبيك (هوندا) حامل لقب 2020 إلى المركز الثالث في الترتيب العام بفارق أكثر من 7 دقائق عن زميله بينافيديس (هوندا) الذي كان قد كسر أنفه في المرحلة الخامسة عند قفزه عن أحد الكثبان.

واستفاد سندرلاند (31 عاماً)، دراج فريق كاي تي أم المشاركة للمرة الثامنة في دكار، من متاعب هوندا في هذه المرحلة.

واضطر الإسباني خوان باريدا، رابع الترتيب العام عند الانطلاق، إلى الانسحاب بعد نقص في الوقود إثر 267 كلم على خط الانطلاق، فيما تاه برايبيك تاركاً سندرلاند يتسلق الصدارة.