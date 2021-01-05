العطية سائقُ تويوتا وبعد فوزه بالمرحلةِ الثانية، عاد وحسم المرحلةَ َ الثالثة التي امتدت من مدينةِ البيشة إلى وادي الدواسر بمسافة امتدت إلى ستمئة وثلاثين كيلو متراً، حيث قطعها العطية في ثلاثِ ساعات وسبع عشرة دقيقة وتسعٍ وثلاثين ثانية، بفارق ِ دقيقتين وسبع ٍ وعشرين ثانية عن الثاني الجنوب إفريقي "هينك لاتيغان" وأربع دقائق وخمس ثوان عن ثالث المرحلة ومتصدر الترتيب العام الفرنسي ستيفان بيتر هانسيل.

