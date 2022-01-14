توّج السائق القطري ناصر العطية (تويوتا) بطلا لرالي داكار للمرة الرابعة بعد أعوام 2011 و2015 و2019 في ختام المرحلة الثانية عشرة الأخيرة في جدة الجمعة.

وتقدّم العطية في الترتيب العام على الفرنسي سيباستيان لوب بفارق 27 دقيقة و46 ثانية، في حين حل السعودي يزيد الراجحي ثالثا بفارق ساعة ودقيقة و13 ثانية.

وقال العطية إثر تتويجه "الشعور اليوم لا يصدق. نحن سعداء جدا".

في المقابل، لم يكن لوب مستاء من النتيجة بقوله "في البداية اعتقدنا بأن الأمور انتهت بالنسبة إلينا (فقد نحو 30 دقيقة في المرحلة الثانية)، لكننا كافحنا ونجحنا في احتلال المركز الثاني".

ونجح العطية (51 عاما) في الفوز بمرحلتين خلال الرالي بالإضافة إلى المرحلة التمهيدية ولم ينجح أي من منافسيه الأساسيين المخضرم ستيفان بيترهانسل أو الإسباني كارلوس ساينث في تشكيل أي خطورة على صدارته.

وفي فئة الدراجات النارية، توّج البريطاني سام سندرلاند بثاني ألقابه في داكار بعد أن أحرز باكورة ألقابه عام 2017.

وتقدّم سندرلاند على التشيلي بابلو كوينتانيا وعلى النمساوي ماتياس فالكنر.