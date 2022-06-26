سائق تويوتا اجتاز المسافة الإجمالية للرالي في ثلاث ساعات وأربعين دقيقة وأربع وعشرين ثانية وتسعة أجزاء من الثانية متقدماً على ثلاثة من زملائه وهم الويلزي ألفين إيفانز والياباني تاكا موتو كاتسوتا ثاني الترتيب العام الماضي وحامل اللقب الفرنسي سيباستيان أوجييه، بطل العالم ثماني مرات.

يذكر أن هذه المرة هي الأولى منذ رالي ألمانيا ألفين وتسعة عشر التي ينجح فيها أحد الصانعين في الهيمنة بمفرده على المراكز الثلاثة لمنصة التتويج.

روفان بيرا رفع رصيده في صدارة ترتيب السائقين إلى مائة وخمس وأربعين نقطة، متقدماً بفارق خمس وخمسين نقطة عن أقرب ملاحقيه البلجيكي تييري نوفيل

