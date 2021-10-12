العطية يواصل تألقه في رالي المغرب من قبل beIN SPORTS October 12, 2021 15:29 1:28 دقيقة واصل النجم القطري ناصر العطية سيطرته المطلقة على منافسات السيارات في رالي المغرب، بنيله الفوز الرابع تواليا بعد تفوقه في المرحلة التمهيدية والمراحل الثلاث الأولى ليحكم قبضته على الصدارة. تقارير إخبارية رياضات ميكانيكية ناصر العطية رالي المغرب -آخر الفيديوهات 3:13 دقيقة مشاهدة البث المباشر لمباراة قطر وأيرلندا 1:28 دقيقة العطية يواصل تألقه في رالي المغرب 0:48 دقيقة اليابان تنعش آمالها بالتأهل بالفوز على أستراليا 0:41 دقيقة السعودية تستضيف الصين في مواجهة مرتقبة 2:54 دقيقة البرتغال تسعى لاعتلاء صدارة المجموعة الأولى 2:30 دقيقة المنتخب الإنكليزي يتطلع لإحكام قبضته على الصدارة 0:46 دقيقة موسيالا أصغر هداف في صفوف ألمانيا منذ 1910 0:54 دقيقة الدنمارك على موعد مع حسم التأهل إلى مونديال قطر 1:26 دقيقة أنس جابر تواصل مسيرتها في إنديان ويلز بنجاح 0:38 دقيقة منتخب مصر يجدد فوزه على ليبيا