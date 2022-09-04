وكان فوز العطية الذي توج بلقب الشرق الأوسط للمرة 18 في مسيرته (رقم قياسي) قبل انطلاق هذه الجولة الخامسة والأخيرة من البطولة الإقليمية، محسوماً إلى حدٍّ كبير بعد انسحاب البطل المحلي حامل اللقب روجيه فغالي المتوج 15 مرة السبت عقب تعرضه لحادث أدى إلى انحراف سيارته عن المسار واستقرارها في منحدر بجانب الطريق.

وأنهى العطية السباق بزمن 1:52:24 ساعة، بفارق 5:52 دقائق أمام اللبناني باسل أبو حمدان (سكودا فابيا)، وأكمل مواطن الأخير تامر غندور (سكودا فابيا) المنصة بفارق 6:02 د. وجاء شادي فقيه رابعاً وأليكس فغالي نجل روجيه خامساً.

وقال السائق القطري المخضرم (51 عامًا) لوكالة فرانس برس: "كان رالي ممتازاً جداً بالنسبة لنا وصعباً جداً في الوقت ذاته، تفوقنا على الجميع وكان موسماً مميزاً بإحراز لقب الشرق الأوسط ورالي لبنان والآن نتطلع للموسم المقبل".

وامتد رالي لبنان، المرحلة الخامسة والأخيرة من البطولة الإقليمية بعد إلغاء رالي قبرص الذي كان مقرراً أواخر الشهر الجاري، لمسافة إجمالية قدرها 478.83 كلم، بينها 286.53 كلم كمراحل خاصة للسرعة (10).

وانطلق الرالي من مدينة جونية (شمال بيروت) الجمعة، من مقر النادي اللبناني للسيارات والسياحة مع مرحلة استعراضية تعادل خلالها السائقان مع أسرع توقيت (1:49.9 دقيقة لكل منهما)، قبل أن يشتد الصراع الفعلي مع المرحلة الثانية (عين عيا- 21 كلم) حيث تابع "العنابي" على متن "فولكسفاغن بولو جي تي آي" تفوقه بتسجيله أسرع توقيت بفارق 1.5 ثانية عن فغالي الذي يجلس خلف مقود السيارة ذاتها.

ولم تشذ المرحلة الثالثة (صورات-26.120 كلم) عن سابقتها اذ كان التفوق مرة جديدة للعطية متقدماً بفارق 2.4 ثانيتين على فغالي، رافعاً الفارق إلى 3.9 ثوانٍ في الترتيب العام.

إلا أن فغالي خسر رهانه في المرحلة الرابعة إثر خروجه عن المسار، مشرعاً الباب أمام العطية ليهيمن على التوقيت الأسرع للمراحل الأربع التي تألف منها اليوم الثاني، وينهيه متصدراً بوقت اجمالي قدره 53:57.1 دقيقة متقدماً بفارق 3:26.4 دقائق عن ابو حمدان وبفارق 4:50.4 دقائق عن أليكس فغالي على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو10.

ولطالما كان الصراع حماسياً بين فغالي الأب والعطية إذ يعتبر الأوّل ابن "وادي شحرور" الرقم الصعب على المسارات الاسفلتية التي توّج عليها 15 مرة وهو رقم قياسي، آخرها في العام الماضي، بينما فاز "العنابي" باللقب مرة واحدة عام 2019، علماً أن رالي لبنان هو الوحيد الذي يقام على مسارات معبدة (إسفلتية) في البطولة الإقليمية.

وبعد حلوله ثانياً خلف غندور في المرحلة السادسة الأولى لليوم الأخير والتي كانت المرور الأول في نهر إبراهيم (15.42 كلم)، عاد العطية وتصدر السابعة في حبوب (21.30 كلم) أمام غندور وأبو حمدان.

وتبادل القطري الأدوار مع غندور في السابعة التي كانت المرور الثاني في نهر إبراهيم أي تكراراً للمرحلة السادسة، قبل أن يرد على السائق اللبناني في التاسعة (حبوب مجدداً) ثم العاشرة الأخيرة في حبوب أيضاً.

ونال إلياس الدهني (سيتروين دي اس 3) لقب فئة الدفع الأمامي للسباق وحاز ايضاً على لقب لقب بطولة الشرق الأوسط لهذه الفئة.

وحاز أليكس فغالي على كأس فئة المجموعة "ن" في رالي لبنان. كما حصد شادي فقيه لقب المجموعة "ن" وكأس التصنيف في رالي لبنان والأردني عيسى أبو جاموس على لقب الشرق الأوسط للمجموعة "ن".

ودخل العطية رالي لبنان حاسماً لبطولة الشرق الأول كونه كان يتصدر الترتيب العام برصيد 149 نقطة، وبفارق 78 نقطة أمام أقرب مطارديه العُماني عبد الله الرواحي الذي شارك في هذا الرالي على متن "سكودا فابيا رالي 2 إيفو" (71 نقطة) لكنه اضطر بدوره للانسحاب إثر تعرضه لحادث.

وفاز العطية في أربع من الجولات الخمس الأخيرة، إذ أحرز راليي عُمان وقطر، وجاء في المركز الثاني خلف مواطنه خالد السويدي في رالي الكويت، ثم توج بلقب رالي الأردن للمرة 15 في مسيرته، محققاً بالتالي فوزه الـ81 في تاريخ بطولة الشرق الأوسط قبل أن يضيفه إليه الأحد الثاني والثمانين.