العطية يفوز بالمرحلة الأولى من رالي أبوظبي من قبل beIN SPORTS November 7, 2021 19:56 0:34 دقيقة توج السائق القطري ناصر العطية بالمرحلة الأولى من رالي أبوظبي الصحراوي. تقارير إخبارية رياضات ميكانيكية ناصر العطية -آخر الفيديوهات 2:33 دقيقة إشبيلية يهزم بيتيس ويطارد سوسييداد 5:07 دقيقة رين يحقق فوزاً كبيراً على ليون 0:31 دقيقة ريال سوسييداد يواصل التألق في الـ"ليغا" 0:48 دقيقة بانيايا بطلاً لجائزة ألغارفي 0:34 دقيقة العطية يفوز بالمرحلة الأولى من رالي أبوظبي 4:25 دقيقة المطارق اللندنية تثبّت ليفربول بالثلاثة 4:58 دقيقة سيناريو مجنون في مباراة فالنسيا وأتلتيكو مدريد 3:24 دقيقة توتنهام كونتي يتعادل وأرسنال خامساً 0:59 دقيقة دجوكوفيتش يتوّج بلقب بطولة باريس ماسترز للتنس 0:21 دقيقة فياريال يعود إلى سكة الانتصارات في الـ"ليغا"