وفاز الإسباني المخضرم كارلوس ساينث بالمرحلة التي أقيمت الجمعة وامتدت 339 كيلو متراً، حيث قطعها في ثلاث ساعات وست عشرة دقيقة وأربع وعشرين ثانية بسيارة ميني كوبر، متفوقاً على السعودي يزيد الراجحي الذي حل ثانياً، فيما كان المركزُ الثالث كافياً للعطية للاحتفاظ بالصدارة العامة أمام ساينث الثاني بفارق دقيقة وست وعشرين ثانية.

