وهو الفوز الـ 78 في مسيرة القطري والـ 27 لملاحه، في مسعى الأوّل لإحراز اللقب الإقليمي للمرة الـ 17 في تاريخه.

وأنهى نجم الرياضة القطرية والعالمية الرالي متقدماً بفارق 17:05.8 دقيقة عن أقرب منافسيه الكويتي مشاري الظفيري (إيفو10). فيما وصل الشاب اللبناني أليكس فغالي (إيفو10)، نجل بطل الراليات روجيه، ثالثاً.

وهيمن العطية على أسرع الأوقات في جميع المراحل الخاصة بالسرعة طوال يومين من المُنافسات، وبلغ عددها 10 وأقيمت ضمن منطقَتي البحر الميت وجبل نيبو.

قال العطية الذي عزز صدارته للترتيب العام المؤقت للسائقين: "إنه شعور رائع. كان الرالي جيداً بالنسبة لنا، حيث فُزنا به للمرة الـ 14. كما نتصدر بطولة الشرق الأوسط للراليات بفارق جيد من النقاط"، مضيفاً "الخطوة التالية هي الاشتراك في رالي لُبنان الدولي ومحاولة الدفاع عن اللقب".

وأنهى الكويتي الظفيري الرالي ثانيًا في الترتيب العام، وكان ذلك كافيًا بالنسبة له للفوز بلقب الفئة الثانية في البطولة المخصصة لسيارات الإنتاج التجاري "أم إي آر سي2"، التي كانت تُعرف سابقاً باسم المجموعة "ن".

أما فغالي الثالث فقال "كان الرالي جيداً بشكل اجمالي، والحمد للـه تمكنّا من اجتياز كل المراحل والوصول إلى خطّ النهاية. إنها المرة الأولى التي أُنهي فيها هذا الرالي وعلى منصة التتويج، لذا الأمر رائع".

ويشكل رالي لبنان الدولي الجولة الثالثة من البطولة الإقليمية والمقرر إقامته من الثالث حتى الخامس من أيلول/سبتمبر المقبل.

