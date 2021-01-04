وتفوق حامل اللقب ثلاث مرات على سائقي ميني بفارق دقيقتين و35 عن بيترهانسل البطل التاريخي للرالي بعدد الألقاب الملقب بـ"السيد داكار" (13 لقباً) و9 دقائق و17 ثانية عن الإسباني الفائز بالمرحلة الأولى.

وقال العطية لوكالة فرانس برس "المرحلة كانت من نصيبنا، كان أداؤنا جيداً ومرت دون مشاكل واستطعنا تقليص الفارق عن المتصدرين. كانت المرحلة مختلفة كلياً عن المرحلة الأولى، كانت سريعة ورملية وهو ما يناسبنا أكثر".

وأشار إلى أنه سيتم دراسة كل مرحلة واستخدام استراتيجية خاصة بها قائلاً: "نحاول أن نكون قريبين منهم وسنرى ماذا يمكننا أن نفعل، وأعتقد أنه في القسم الثاني من الرالي سنكون أفضل".

بيترهانسل يتصدر الترتيب العام

وتصدر بيترهانسل الترتيب العام أمام زميله في ميني بفارق 6 دقائق و37 ثانية وقفز العطية من المركز العاشر إلى الثالث بفارق 9 دقائق و14 ثانية.

وحل الفرنسي سيباستيان لوب بطل العالم لسباقات الرالي في المركز السادس في مرحلة اليوم بفارق 16 دقيقة و53 ثانية عن العطية بعدما كان حل في المركز 22 في المرحلة الافتتاحية الأحد ليرتقي بذلك إلى المركز السابع على الجدول العام.

وجاء سائق تويوتا السعودي يزيد الراجحي في المركز الرابع بفارق 10 دقائق و24 ثانية ليرتقي إلى المركز السادس في الترتيب العام.

الدراجات النارية

وفاز الإسباني جوان باريدا (هوندا) بالمرحلة الثانية في فئة الدراجات النارية.

وقطع الدراج البالغ من العمر 38 عاما المسافة في 4 ساعات و17 دقيقة و56 ثانية متقدما على زميله حامل اللقب الأميركي ريكي برابيك (هوندا) الثاني بـ 3 دقائق و55 ثانية والتشيلي بابلو كينتانيلا (هوسكفارنا)، وصيف نسخة 2020، بـ 6 دقائق و ثانيتين.

وتصدر باريدا جدول الترتيب بفارق أكثر من 6 دقائق عن برابيك والبوتسواني روس برانتش(ياماها).