العطية بطلاً لرالي المغرب للمرة السادسة من قبل beIN SPORTS October 13, 2021 15:27 0:41 دقيقة توج البطل القطري ناصر صالح العطية برالي المغرب الصحراوي الجولة الرابعة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة "كروس كانتري" للعام 2021. تقارير إخبارية رياضات ميكانيكية رالي المغرب الدولي ناصر العطية -آخر الفيديوهات 1:59 دقيقة الصدّيـق: "أزمة المرّيخ قد تـصبح أزمة سياسية" 0:41 دقيقة العطية بطلاً لرالي المغرب للمرة السادسة 0:45 دقيقة إشبيلية يستأنف تدريباته وينتظر انضمام الدوليين 0:49 دقيقة ماركوس يورنتي يعود لتدريبات أتلتيكو مدريد 4:09 دقيقة أصوات فرنسية تشير إلى أحقية بنزيمة بالكرة الذهبية 0:56 دقيقة برشلونة يأمل في استعادة خدمات ديمبيلي وأغويرو 0:54 دقيقة أماندا ستافـيلي تزور مقر تدريبات نيوكاسل 0:54 دقيقة تاباريز يؤكد على صعوبة تصفيات أميركا الجنوبية 1:20 دقيقة المنتخب البرازيلي يستعد لمواجهة أوروغواي 0:56 دقيقة زفيريف يتفوّق على موراي وتأهل صعب لتسيتسيباس