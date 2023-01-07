سائق تويوتا ورغم انطلاقه من المركز التاسع والثلاثين إلا أنه تمكن من الحلول أولاً في المرحلة التي امتدت على مسافة خمسمائة وثمانية وعشرين كيلومتراً متقدما بفارق ثلاث دقائق وأربع عشرة ثانية أمام الفرنسي غيرلان شيشري

من جانبه ورغم حلوله في المركز الثاني عشر عزز حامل اللقب القطري ناصر العطية صدارته للترتيب العام حيث وسع الفارق عن أقرب مطارديه إلى ساعة ودقيقة واحدة.

