السحوتي يحلم بالمشاركة في سباقات الموتو جي بي من قبل beIN SPORTS May 8, 2022 14:38 1:29 دقيقة قال الدراج القطري حمد السحوتي إنّ تركيزه منصب على المشاركة في البطولات العالمية لسباقات الموتو ثري مؤكداً أنّ حلمه الأكبر هو المشاركة في سباقات الموتو جي بي العالمية، ليمثل دولة قطر في المحافل الدولية. مقابلات رياضات ميكانيكية -آخر الفيديوهات 3:58 دقيقة أرسنال يحصّن مركزه الرابع بفوز صعب على ليدز 0:23 دقيقة موسيماني: "لم أشعر بالقلق" 3:07 دقيقة سيتي يواجه نيوكاسل لمسح حزنه واستغلال عثرة الريدز 1:29 دقيقة السحوتي يحلم بالمشاركة في سباقات الموتو جي بي 0:39 دقيقة تشافي: برشلونة لم يكن هكذا في نوفمبر 3:25 دقيقة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد - التغطية الخاصة 1:13 دقيقة يورنتي يشدد على ضرورة حسم المباراة أمام ريال مدريد 3:25 دقيقة ديربي مشتعل في مدريد رغم حسم ريال للدوري الإسباني 1:12 دقيقة أهلي طرابلس يطمح بنتيجة إيجابية أمام أورلاندو 2:24 دقيقة نهضة بركان ينهي استعداداته لملاقاة مازيمبي