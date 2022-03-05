الدراج مارتين أول المنطلقين في سباق جائزة قطر الكبرى من قبل beIN SPORTS March 5, 2022 16:52 3:18 دقيقة الدراج الإسباني خورخي مارتين أول المنطلقين في سباق جائزة قطر الكبرى الجولة الأولى من بطولة العالم للموتو جي بي. تقارير إخبارية رياضات ميكانيكية جائزة قطر الكبرى -آخر الفيديوهات 3:16 دقيقة ليفربول يشدد الخناق على مانشستر سيتي 1:01 دقيقة الوكرة إلى نصف نهائي كأس أمير دولة قطر 0:20 دقيقة الأهلي (2-1) المريخ - التغطية الخاصة 3:55 دقيقة تشيلسي يقسو على بيرنلي 1:01 دقيقة كولتسروم يحرز الذهبية في بطولة العالم للمشي 0:32 دقيقة السد يبلغ الدور نصف النهائي لكأس أمير دولة قطر 3:18 دقيقة الدراج مارتين أول المنطلقين في جائزة قطر الكبرى 1:16 دقيقة أوساسونا يصالح جماهيره بفوز مهم على فياريال 0:27 دقيقة ليستر سيتي ينتصر بصعوبة على ليدز يونايتد 3:19 دقيقة فعاليات متنوعة للحفاظ على إرث رياضة الفروسية