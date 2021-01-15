

المنظمون أوضحوا أن شيربان توفي أثناء نقله بالطائرة الطبية من جدة إلى فرنسا، وجاءت وفاة رجل الأعمال البالغ من العمر اثنين وخمسين عاما في المشاركة الرابعة له في رالي داكار .

وذكر بيان المنظمين أن المسعفين وجدوه فاقداً للوعي ليتمّ نقله إلى مستشفى سكاكا، حيث أظهرت الفحوصات إصابة خطيرة في الرأس.

وتابع المنظمون أن شيربان خضع لعملية جراحية عاجلة، وكان منذ ذلك الحين في غيبوبة اصطناعية، وظلت حالته مستقرة خلال الأيام الماضية ليتمّ نقله من سكاكا إلى المستشفى في جدة، ثم إلى فرنسا حيث كان يفترض أن يدخل مستشفى ليل.