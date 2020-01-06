وفي المرحلة الثانية من الرالي الصحراوي الشهير الذي تستضيفه السعودية للمرة الأولى، اجتاز المخضرم دو فيلييه (47 عاماً) مسافة 401 كلم بين الوجه ومدينة نيوم المستقبلية بزمن 3:37,20 ساعات، متقدماً بفارق ثلاث دقائق و57 ثانية على الأرجنتيني تيرانوفا (ميني)، و5,42 دقائق عن الإماراتي خالد القاسمي (أبوظبي رايسينغ بيجو).

وتصدر الأرجنتيني الترتيب العام أمام الإسباني كارلوس ساينز (ميني) الذي حل سادساً اليوم، وحامل اللقب القطري ناصر العطية (تويوتا).

وحل العطية خامساً في المرحلة الثانية، متأخراً بمركز عن نتيجته في اليوم الأول، لكنه عانى أيضاً من مشاكل في إطاراته. وتقدم القطري بفارق مركزين على السعودي الراجحي (تويوتا) الذي تصدر المرحلة لفترات طويلة قبل ان يرتكب خطأ في الأجزاء الأخيرة، في حين خسر الإسباني فرناندو ألونسو وقتا كبيرا لفقدانه إحدى عجلات سيارته تويوتا.

وقال العطية الذي يبتعد بست دقائق عن تيرانوفا في الترتيب العام "بالأمس عانينا من ثلاثة إطارات مثقوبة، واليوم عانينا من ثلاثة إطارات مثقوبة. تهنا بعض الشيء وخسرنا نحو 10 دقائق، لكن الجميع يرتكب الأخطاء".

ألونسو يعتذر

وفي مشاركته الأولى في الرالي، تعرض بطل العالم السابق لسباقات الفورمولا واحد الإسباني فرناندو الونسو لأولى المشاكل في سيارته عندما فقد إحدى عجلاتها، ما أدى الى خسارته أكثر من ساعتين في التوقيت الختامي، على رغم تمكنه من إنهاء المرحلة والحلول في المركز 63 (من أصل 71).

وأنهى ألونسو المتوج بطلا للفئة الأولى مرتين، المرحلة الثانية بفارق ساعتين و34 دقيقة عن الفائز، وتراجع الى المركز 48 في الترتيب العام بعد الحادث الذي أدى الى تضرر عجلة سيارته الأمامية اليسرى.

وأوضح الإسباني ان ما تعرض له يعود لاصطدام بـ "حجر كبير".

وأفاد مدير فريق "تويوتا أوفردرايف" جان-مارك فورتان ان ألونسو "تقدم باعتذار منا، وأعتقد أنه يدرك أن الأمر كان خطأ منه"، متابعاً "الحادث أدى إلى انفصال العجلة. احتاج إلى البحث عنها لأنها سقطت بعيداً (...) عندما عثروا عليها، كانت قد أصبحت بيضاوية بدلاً من دائرية".

وأشار السائق المخضرم ساينز إلى صعوبة المرحلة الثانية "خصوصاً قُرب نهايتها عندما خسرنا الكثير من الدقائق، حيث عانينا لنجِد طريقنا وكان علينا العودة للمسار مرتين، ثلاثة كيلومترات ذهاباً وإياباً".

وفي فئة الدراجات، حسم البوتسواني روس برانش (كاي تي أم) المركز الأول في المرحلة الثانية ليحقق باكورة انتصاراته في هذا السباق.

وتقدم برانش بفارق دقيقة و24 ثانية عن البريطاني سام سندرلاند (كاي تي أم) الذي تصدر الترتيب العام في هذه الفئة.

وجاء ثالثا التشيلي بابلو كوينتالينا بفارق دقيقتين وثانتين عن برانش.

وتقام المرحلة الثالثة من الرالي الثلاثاء في مدينة نيوم على مسافة 489 كلم، منها 404 كلم خاصة بالسرعة.